Италия продлевает карантин до 3 мая

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении карантина в стране до 3 мая, сообщает ANSA.
Италия продлевает карантин до 3 мая
  • Reuters

По его словам, это решение было принято после ряда встреч с министрами, экспертами, членами научно-технического комитета и представителями местных властей и профсоюзов.

Конте отметил, что карантинные меры приносят положительные результаты.

Он заявил, что с 14 апреля в Италии откроют книжные, канцелярские магазины и магазины товаров для детей и новорождённых.

Ранее сообщалось, что число случаев новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии за последние сутки составило 1396, умерли 570 человек.

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