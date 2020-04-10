Италия продлевает карантин до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о продлении карантина в стране до 3 мая, сообщает ANSA.

По его словам, это решение было принято после ряда встреч с министрами, экспертами, членами научно-технического комитета и представителями местных властей и профсоюзов.

Конте отметил, что карантинные меры приносят положительные результаты.

Он заявил, что с 14 апреля в Италии откроют книжные, канцелярские магазины и магазины товаров для детей и новорождённых.

Ранее сообщалось, что число случаев новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии за последние сутки составило 1396, умерли 570 человек.