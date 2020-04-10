Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США

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Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
  • Reuters

«Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать. Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.», — приводит ТАСС слова Трампа.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США более 473 тыс. подтверждённых случаев, умерли 17 836 человек.

Ранее Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.

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