Предвыборные вбросы: в США заинтересовались утечкой данных о «российском вмешательстве»

В конгрессе США обеспокоены утечкой засекреченной информации, касающейся надёжности американских президентских выборов. Об этом говорится в письме конгрессмена Майка Джонсона, направленном на имя председателя специального комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа. Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, разглашение в американских СМИ информации о деталях брифинга комитета по разведке, посвящённого «вмешательству» России в американскую президентскую кампанию 2020 года, вызывает «серьёзную обеспокоенность» и требует расследования. Российские власти, в свою очередь, уже опровергли эти обвинения. Как отметили опрошенные RT эксперты, распространение подобных сообщений выгодно американским политическим силам, заинтересованным в обострении внутриполитической борьбы в США.

В конгрессе США выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что постоянный специальный комитет палаты представителей по разведке «допустил утечку засекреченной информации, касающейся надёжности президентских выборов». Об этом говорится в письме конгрессмена Майка Джонсона, направленном председателю комитета Адаму Шиффу.

Так, указывается в документе, 20 февраля американская газета The New York Times со ссылкой на пять источников сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в американскую президентскую кампанию 2020 года с целью помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Согласно материалу издания, в ходе брифинга 13 февраля представители разведки заявили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии. Элементами этой кампании якобы стали кибератаки, распространение дезинформации через социальные сети, а также «атаки на избирательную инфраструктуру».

Как подчёркивает конгрессмен Майк Джонсон в своём письме, данная информация является секретной, а потому не должна быть опубликована в СМИ. Такой регламент, утверждается в документе, важен для «недопущения попадания к иностранным противникам информации» о приоритетах страны в области противодействия иностранному влиянию на выборы в США.

В связи с этим Джонсон интересуется, были ли предприняты какие-либо шаги для проведения расследования в отношении источников утечки, касающихся секретного совещания о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2020 года, а также сотрудничает ли комитет по разведке с Минюстом или ФБР, «к которым обычно обращаются в том случае, когда подобная секретная информация становится достоянием общественности».

Между тем Москва уже опровергала сообщения о «вмешательстве России» в ход американских выборов 2020 года. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные сообщения в американских СМИ являются «параноидальными».

«(Это. — RT) очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет всё больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — сказал Песков.

Посольство России в Соединённых Штатах Америки также выразило глубокую озабоченность в связи с очередными обвинениями в мнимом вмешательстве РФ в предстоящие в 2020 году американские выборы.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по российской теме становится плохой американской политической традицией», — говорится в заявлении.

В российском посольстве призвали американских политиков прекратить голословные обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что позиция государства в этом вопросе проста и понятна: Россия не вмешивается во внутренние процессы других стран.

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», — пояснили в дипмиссии.

Вмешательство «в пользу Берни Сандерса»

Между тем, как отмечается в письме конгрессмена, серьёзную обеспокоенность о возможных выборочных утечках информации, осуществляемых комитетом конгресса США по разведке или приближённым к нему источником, вызывает не только материал The New York Times, но и последовавшие за этим сообщения о том, что российское вмешательство в ход праймериз Демократической партии будет осуществляться «в пользу Берни Сандерса».

Так, в конце февраля в американских СМИ начала распространяться информация о том, что, кроме Дональда Трампа, Россия якобы поддерживает и избирательную кампанию демократа Берни Сандерса. Это утверждение в соцсетях со ссылкой на сообщения The New York Times и The Washington Post начали распространять сторонники других представителей Демократической партии — Блумберга, Байдена и Буттиджича.

Президент США Дональд Трамп назвал эти сообщения очередной «кампанией по дезинформации». Как отмечал Трамп в своём Twitter, вся эта информационная кампания связана с усилиями руководства Демпартии, направленными на то, чтобы не допустить Берни Сандерса до выборов.

«Они хотят выхода Сандерса из предвыборной кампании и ненавидят Трампа», — добавил американский лидер.

Как объяснил в разговоре с RT политолог-американист Малек Дудаков, очевидно, что Россия не создаёт никакой угрозы для США, однако распространение подобных сообщений выгодно ряду демократов, выступающих как против Трампа, так и против Сандерса в качестве кандидатов на должность следующего американского президента.

«Немало представителей руководства Демпартии могут согласиться с тем, что Россия действительно помогает Сандерсу, чтобы поляризовать американское общество, чтобы за него не голосовали. Будет такой призыв. Он будет неофициальным, потому что вся партия не может открыто выступить против одного кандидата, но тем не менее он будет, наверное, в виде прозрачных намёков или комментариев отдельных представителей истеблишмента», — отметил эксперт.

Как пояснил политолог, далеко не все члены Демократической партии одобряют кандидатуру Сандерса и поэтому ищут предлог, чтобы снизить его позиции в предвыборной гонке.

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, заявления о так называемом вмешательстве России в ход американских выборов скорее похожи на информационный вброс, чем на утечку информации.

«Республиканцы сильно раздражены всеми этими утечками, которые даже утечками не назовёшь, а, скорее всего, информационным вбросом. Они будут требовать расследования у комитета по разведке палаты представителей. В то же время с другой стороны будет всячески нагнетаться истерия, связанная с тем, что русские хотят переизбрать Трампа. В самих США всю эту схему давно просчитали, она совсем не нова», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, использование утечек информации в политических целях ведёт лишь к ослаблению доверия к органам власти среди американского электората.

«Всё это, несомненно, ослабляет доверие к органам, которые обеспечивают нацбезопасность страны. Эти органы сами и виноваты: они же замышляли заговор сначала против кандидатов, потом — против президента Трампа. Но вообще эта история будет ещё продолжаться», — заключил политолог.