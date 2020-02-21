NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пять источников.
Уточняется, что на брифинге 13 февраля представители разведки заявили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии.
Как указывается в статье, Трамп опасается, что демократы могут использовать данную информацию против него.
На следующий день после брифинга американский лидер раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра. Позднее Трамп принял решение о его увольнении.
Исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны назначен посол США в Германии Ричард Гренелл.