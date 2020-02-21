NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

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Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пять источников.

Уточняется, что на брифинге 13 февраля представители разведки заявили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии.

Как указывается в статье, Трамп опасается, что демократы могут использовать данную информацию против него.

На следующий день после брифинга американский лидер раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра. Позднее Трамп принял решение о его увольнении.

Исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны назначен посол США в Германии Ричард Гренелл. 

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