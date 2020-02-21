Трамп назвал обманом заявления о вмешательстве России в выборы США
- Reuters
«Ещё одна кампания по дезинформации запущена демократами в конгрессе. Утверждается, что Россия предпочитает меня любому кандидату из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели всё ещё не могут посчитать свои голоса в Айове», — написал Трамп в Twitter.
Глава государства охарактеризовал данные сведения как «обман».
Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.