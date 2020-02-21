Трамп назвал обманом заявления о вмешательстве России в выборы США

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Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США на стороне действующего главы государства.
Трамп назвал обманом заявления о вмешательстве России в выборы США
  • Reuters

«Ещё одна кампания по дезинформации запущена демократами в конгрессе. Утверждается, что Россия предпочитает меня любому кандидату из ничего не делающих демократов, которые спустя две недели всё ещё не могут посчитать свои голоса в Айове», — написал Трамп в Twitter.

Глава государства охарактеризовал данные сведения как «обман».

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

В Кремле оценили эти сообщения.

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