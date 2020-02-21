Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о «вмешательстве России» в американские выборы.
Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»
  • РИА Новости

«(Это. — RT) очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет всё больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

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