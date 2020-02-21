Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»
- РИА Новости
«(Это. — RT) очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет всё больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой», — сказал Песков.
Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.