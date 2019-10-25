Песков: из-за приближения выборов СМИ в США теряют чувство реальности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что некоторые американские СМИ «теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния» по мере приближения очередных выборов президента США.
Песков: из-за приближения выборов СМИ в США теряют чувство реальности
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление Песков сделал, комментируя материалы американских СМИ о том, что лидер США Дональд Трамп якобы находится в некоем долгу у президента России Владимира Путина.

«Вы знаете, по мере приближения очередных президентских выборов в своей антитрамповской или протрамповской деятельности очень многие американские средства массовой информации теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния», — отметил Песков.

В связи с этим он посоветовал воспринимать подобные сообщения и такую информационную политику «с известными допусками».

Замглавы МИД России Сергей Рябков также заявил, что стоит ждать новых обвинений во вмешательстве со стороны Соединённых Штатов в связи с предстоящими президентскими выборами в США в 2020 году.

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