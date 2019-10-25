В МИД России ожидают новых обвинений со стороны США из-за выборов в 2020 году

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стоит ждать новых обвинений во вмешательстве со стороны Соединённых Штатов в связи с предстоящими президентскими выборами в США в 2020 году.

«Я уверен, что по мере приближения к следующим выборам, которые предстоят 3 ноября 2020 года, мы услышим и увидим ещё немало из разряда злонамеренных беспочвенных обвинений российской стороны в попытке повлиять на внутриполитические расклады и каким-то образом повлиять на настроения избирателей», — приводит ТАСС слова Рябкова.

По его мнению, обстановка «глубокой подозрительности и фундаментального недоверия к политике Москвы» сложилась на фоне обвинений России во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

«Это состояние, в которое американцы ввергли сами себя, оказалось удобным средством сведения политических счётов и до сих пор используется в межпартийной внутриполитической борьбе», — добавил Рябков.

Также он отметил, что состояние российско-американских отношений в настоящее время находится на уровне, сопоставимом с периодом холодной войны.

Ранее Рябков сообщил о неизбежности розыгрыша «российской карты» в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах, отметив, что «лихорадочный» подход к событиям в политике России «стал неотъемлемой частью самоощущения многих американских деятелей».

16 октября сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил, что США не могут позволить России «укреплять позиции на мировой арене».