Cенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил, что США не могут позволить России «укреплять позиции на мировой арене». Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

«Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене... Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, и мы должны твердо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, что совершенно неприемлемо», — приводит ТАСС его слова.

Букер также упрекнул лидера США Дональда Трампа в том, что он чаще контактирует с президентом России Владимиром Путиным, чем с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, по его словам, является другом Соединённых Штатов.

Ранее The National Interest сообщил, что санкционная политика США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также торговая война с Китаем непреднамеренно привели к укреплению позиций России на энергетическом рынке.