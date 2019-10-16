В США призвали проводить более жёсткий курс в отношении России
«Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене... Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, и мы должны твердо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, что совершенно неприемлемо», — приводит ТАСС его слова.
Букер также упрекнул лидера США Дональда Трампа в том, что он чаще контактирует с президентом России Владимиром Путиным, чем с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, по его словам, является другом Соединённых Штатов.
Ранее The National Interest сообщил, что санкционная политика США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также торговая война с Китаем непреднамеренно привели к укреплению позиций России на энергетическом рынке.