Санкционная политика США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также торговая война с Китаем непреднамеренно привели к укреплению позиций России на энергетическом рынке, пишет The National Interest.

Как отмечает издание, бывшие партнёры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран.

«Венесуэльская и иранская нефть схожи по составу и типу с российской. Поэтому после того, как эти страны вытолкнули с рынка, сразу появились покупатели российской нефти», — объяснил партнёр — основатель компании Macro-Advisory Крис Вифер.

Торговая война США и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.

Более того, после введения Пекином ответных ограничительных мер против Вашингтона китайские энергетические компании стали покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Вифер отметил, что, несмотря на некоторые политические разногласия, Европа также заинтересована в поставках российского газа.

Как напоминает издание, после завершения проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» Россия сможет продавать в Европу дополнительно 86,5 млрд кубометров газа.

Ранее глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила против остановки реализации «Северного потока — 2».

По её словам, Россия зарекомендовала себя надёжным партнёром в вопросах поставок газа.

Эксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что любые попытки США политизировать строительство «Северного потока—2» обречены на провал.