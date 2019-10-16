МИД России рассказал о розыгрыше «российской карты» на выборах США

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил о неизбежности розыгрыша «российской карты» в ходе предвыборной кампании в Соединённых Штатах.

«Думаю, это практически неизбежно. Некоторые говорят, что, в принципе, оснований нет для продолжения сюжета, который на американской площадке отыгран десятки раз и никому не добавляет рейтингов», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, будет ли задействована «российская карта» на предстоящих американских выборах.

По его словам, «лихорадочный» подход к тому, что происходит в политике России, «стал неотъемлемой частью самоощущения многих американских деятелей».

Ранее сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер призвал проводить жёсткий курс в отношении России.

«Мы должны твёрдо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, это совершенно неприемлемо», — сказал он.

6 октября бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов.

По её мнению, Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году и осуществляла влияние на американцев посредством социальных медиа.