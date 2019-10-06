Хейли назвала невозможной дружбу между Россией и США

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Бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов.

«Россия никогда не будет нашим другом», — цитирует Хейли газета Newsday.

Экс-постпред заявила, что США не могут доверять России «ни при каких обстоятельствах».

Она также добавила, что, по её мнению, Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году и осуществляла влияние на американцев посредством социальных медиа.

Хейли уточнила, что США должны поддерживать открытые связи с Россией.

26 ноября 2018 года Никки Хейли заявила, что инцидент в Керченском проливе может ухудшить российско-американские отношения.

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