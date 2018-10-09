СМИ назвали имя возможной преемницы Хейли на посту постпреда США при ООН

Короткая ссылка
Возможной преемницей постоянного представителя США при ООН Никки Хейли может стать экс-советник американского лидера Дина Пауэлл.
СМИ назвали имя возможной преемницы Хейли на посту постпреда США при ООН
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Пауэлл, покинувшая Белый дом в начале 2018 года, является лишь одним из кандидатов на должность.

Отмечается, что в настоящее время она работает в Goldman Sachs Group.

Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала решение Хейли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить