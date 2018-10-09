СМИ назвали имя возможной преемницы Хейли на посту постпреда США при ООН
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, Пауэлл, покинувшая Белый дом в начале 2018 года, является лишь одним из кандидатов на должность.
Отмечается, что в настоящее время она работает в Goldman Sachs Group.
Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала решение Хейли.