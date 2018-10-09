СМИ назвали имя возможной преемницы Хейли на посту постпреда США при ООН

Возможной преемницей постоянного представителя США при ООН Никки Хейли может стать экс-советник американского лидера Дина Пауэлл.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Пауэлл, покинувшая Белый дом в начале 2018 года, является лишь одним из кандидатов на должность.

Отмечается, что в настоящее время она работает в Goldman Sachs Group.

Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала решение Хейли.