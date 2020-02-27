В США интервью жены Берни Сандерса, которое она дала RT в 2016 году, вызвало волну возмущения

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В США волну возмущения вызвала информация о том, что Джейн Сандерс, жена сенатора Берни Сандерса, была в эфире RT, несмотря на то что она дала телеканалу это интервью ещё в 2016 году.
В США интервью жены Берни Сандерса, которое она дала RT в 2016 году, вызвало волну возмущения
  • РИА Новости

Реакция на старое интервью супруги Сандерса вывела в тренды Twitter хештег #RussianTV.

Джейн Сандерс в разговоре с покойным ведущим RT America Эдом Шульцем обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз, так как в них за кандидата от партии могут голосовать только зарегистрированные демократы.

На днях запись показали на американском ТВ.

В сети многие на это отреагировали в духе «найден русский след» и «я же говорил, что Россия помогает Сандерсу в избирательной кампании».

«Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более «демократичные»... Прости, Джейн, ты не права!» — говорится в одном из твитов.

В другом отмечается, что «ни один из кандидатов от Демпартии, ни один из их заместителей или членов семей не должен находиться рядом с российским телевидением. И уж тем более их грёбаные жёны».

Между тем были и те, кто подчёркивал, что интервью вышло в 2016 году.

«Это было в 2016 году. Ведущий программы Эд Шульц уже умер», — написал журналист Дэвид Шустер.

Комментируя ситуацию, ведущий RT America Рик Санчес заявил, что сейчас в США существует такой тренд: любому, будь то медийная фигура или политик, кто хочет набрать дополнительные очки, нужно сделать только одно — заявить о связи своего оппонента с Россией.

«Это даже может не быть правдой, это может быть чем угодно», — сказал ведущий.

По словам Санчеса, в ситуации с интервью жены Берни Сандерса телеканалу RT была разыграна «русская карта».

Согласно опросам общественного мнения, Берни Сандерс является лидером гонки среди демократов. За него готовы проголосовать 28,8% зарегистрированных избирателей (по данным агрегатора опросов RealClearPolitics). Вторым по популярности кандидатом является Джо Байден с 17,4% поддержки, третье место занимает миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 14,8% голосов.

Кроме того, Сандерс одержал убедительную победу на праймериз в штате Невада, набрав 46,8% голосов.

Блумберг заявил, что Россия «пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов».

«Россия пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов, так как русские знают, что это поможет Трампу победить и в 2020 году. Это как дважды два», — говорится в Twitter Блумберга.

Подробнее о том, почему демократы обвиняют социалиста Берни Сандерса в «связях с Россией», — в материале RT.

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