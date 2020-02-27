В США интервью жены Берни Сандерса, которое она дала RT в 2016 году, вызвало волну возмущения

В США волну возмущения вызвала информация о том, что Джейн Сандерс, жена сенатора Берни Сандерса, была в эфире RT, несмотря на то что она дала телеканалу это интервью ещё в 2016 году.

Реакция на старое интервью супруги Сандерса вывела в тренды Twitter хештег #RussianTV.

Джейн Сандерс в разговоре с покойным ведущим RT America Эдом Шульцем обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз, так как в них за кандидата от партии могут голосовать только зарегистрированные демократы.

На днях запись показали на американском ТВ.

В сети многие на это отреагировали в духе «найден русский след» и «я же говорил, что Россия помогает Сандерсу в избирательной кампании».

«Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более «демократичные»... Прости, Джейн, ты не права!» — говорится в одном из твитов.

Bernie Sanders’ wife went on Russian TV to explain why open primaries — like the SC Democratic primary on Saturday — are more “democratic” because they allow REPUBLICANS to vote for who the Democratic nominee should be. Sorry, Jane — THIS IS JUST WRONG! 😡pic.twitter.com/wnAkDSmekf — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) February 26, 2020

В другом отмечается, что «ни один из кандидатов от Демпартии, ни один из их заместителей или членов семей не должен находиться рядом с российским телевидением. И уж тем более их грёбаные жёны».

I’m sorry, but no Democratic candidate nor any of their surrogates or family members should be anywhere close to Russian TV.



Much less their fucking spouse. pic.twitter.com/V6tXISlM7F — Santiago Mayer (@santiagomayer_) February 26, 2020

Между тем были и те, кто подчёркивал, что интервью вышло в 2016 году.

«Это было в 2016 году. Ведущий программы Эд Шульц уже умер», — написал журналист Дэвид Шустер.

For crying out loud. This was from 2016. The host of that program, Ed Schultz, has since passed away. You @joncoopertweets should apologize and take this down. https://t.co/qDXG50bV3n — David Shuster (@DavidShuster) February 26, 2020

Комментируя ситуацию, ведущий RT America Рик Санчес заявил, что сейчас в США существует такой тренд: любому, будь то медийная фигура или политик, кто хочет набрать дополнительные очки, нужно сделать только одно — заявить о связи своего оппонента с Россией.

«Это даже может не быть правдой, это может быть чем угодно», — сказал ведущий.

По словам Санчеса, в ситуации с интервью жены Берни Сандерса телеканалу RT была разыграна «русская карта».

Согласно опросам общественного мнения, Берни Сандерс является лидером гонки среди демократов. За него готовы проголосовать 28,8% зарегистрированных избирателей (по данным агрегатора опросов RealClearPolitics). Вторым по популярности кандидатом является Джо Байден с 17,4% поддержки, третье место занимает миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 14,8% голосов.

Кроме того, Сандерс одержал убедительную победу на праймериз в штате Невада, набрав 46,8% голосов.

Блумберг заявил, что Россия «пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов».

«Россия пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов, так как русские знают, что это поможет Трампу победить и в 2020 году. Это как дважды два», — говорится в Twitter Блумберга.

Подробнее о том, почему демократы обвиняют социалиста Берни Сандерса в «связях с Россией», — в материале RT.