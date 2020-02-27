В США интервью жены Берни Сандерса, которое она дала RT в 2016 году, вызвало волну возмущения
- РИА Новости
Реакция на старое интервью супруги Сандерса вывела в тренды Twitter хештег #RussianTV.
Джейн Сандерс в разговоре с покойным ведущим RT America Эдом Шульцем обратила внимание на несправедливость закрытых праймериз, так как в них за кандидата от партии могут голосовать только зарегистрированные демократы.
На днях запись показали на американском ТВ.
В сети многие на это отреагировали в духе «найден русский след» и «я же говорил, что Россия помогает Сандерсу в избирательной кампании».
«Жена Берни Сандерса пришла на российское ТВ, чтобы объяснить, почему открытые праймериз более «демократичные»... Прости, Джейн, ты не права!» — говорится в одном из твитов.
Bernie Sanders’ wife went on Russian TV to explain why open primaries — like the SC Democratic primary on Saturday — are more “democratic” because they allow REPUBLICANS to vote for who the Democratic nominee should be. Sorry, Jane — THIS IS JUST WRONG! 😡pic.twitter.com/wnAkDSmekf— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) February 26, 2020
В другом отмечается, что «ни один из кандидатов от Демпартии, ни один из их заместителей или членов семей не должен находиться рядом с российским телевидением. И уж тем более их грёбаные жёны».
I’m sorry, but no Democratic candidate nor any of their surrogates or family members should be anywhere close to Russian TV.— Santiago Mayer (@santiagomayer_) February 26, 2020
Much less their fucking spouse. pic.twitter.com/V6tXISlM7F
Между тем были и те, кто подчёркивал, что интервью вышло в 2016 году.
«Это было в 2016 году. Ведущий программы Эд Шульц уже умер», — написал журналист Дэвид Шустер.
For crying out loud. This was from 2016. The host of that program, Ed Schultz, has since passed away. You @joncoopertweets should apologize and take this down. https://t.co/qDXG50bV3n— David Shuster (@DavidShuster) February 26, 2020
Комментируя ситуацию, ведущий RT America Рик Санчес заявил, что сейчас в США существует такой тренд: любому, будь то медийная фигура или политик, кто хочет набрать дополнительные очки, нужно сделать только одно — заявить о связи своего оппонента с Россией.
«Это даже может не быть правдой, это может быть чем угодно», — сказал ведущий.
По словам Санчеса, в ситуации с интервью жены Берни Сандерса телеканалу RT была разыграна «русская карта».
Согласно опросам общественного мнения, Берни Сандерс является лидером гонки среди демократов. За него готовы проголосовать 28,8% зарегистрированных избирателей (по данным агрегатора опросов RealClearPolitics). Вторым по популярности кандидатом является Джо Байден с 17,4% поддержки, третье место занимает миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг — 14,8% голосов.
Кроме того, Сандерс одержал убедительную победу на праймериз в штате Невада, набрав 46,8% голосов.
Блумберг заявил, что Россия «пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов».
«Россия пытается помочь Берни стать кандидатом от демократов, так как русские знают, что это поможет Трампу победить и в 2020 году. Это как дважды два», — говорится в Twitter Блумберга.
Подробнее о том, почему демократы обвиняют социалиста Берни Сандерса в «связях с Россией», — в материале RT.