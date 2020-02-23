Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии по итогам подсчёта 27% голосов.

Согласно данным ABC News, Сандерс набирает 47% голосов, второе место занимает бывший вице-президент США Джо Байден с 23%, третье — бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич с 14%.

Далее следуют сенатор от Массачусетса Элизабет Уорен с 9% и миллиардер из Калифорнии Том Стайер 4% и Эми Клобушар с 3%.

Ранее Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».

21 февраля газета The New York Times сообщила, что разведка США предупредила о якобы «вмешательстве России» в президентскую кампанию 2020 года, чтобы помочь американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Трамп назвал данные сообщения очередной «кампанией по дезинформации».

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера.