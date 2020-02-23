Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы
  • Reuters

При этом он отметил, что как советник обладает «достаточно хорошим» доступом к данным американской разведки.

«Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает всё, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — сказал О'Брайен.

Ранее сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».

21 февраля газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Американский лидер назвал данные сообщения очередной «кампанией по дезинформации».

Подробнее — в материале RT.

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