Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

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Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».

Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.

«Честно говоря, мне всё равно, кого Путин хочет видеть президентом (США. — RT). Моё послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, как президент я об этом позабочусь», — цитирует Сандерса газета.

21 февраля американский лидер Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения местных СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Соединённых Штатах на стороне действующего главы государства.

Как сообщила газета The New York Times, представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

В Кремле оценили эти сообщения.

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