Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Об этом он сказал газете The Washington Post, которая, в свою очередь, писала со ссылкой на источники о планах Москвы «вмешаться в выборы» 2020 года.
«Честно говоря, мне всё равно, кого Путин хочет видеть президентом (США. — RT). Моё послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, как президент я об этом позабочусь», — цитирует Сандерса газета.
21 февраля американский лидер Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения местных СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Соединённых Штатах на стороне действующего главы государства.
Как сообщила газета The New York Times, представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь Трампу переизбраться на второй срок.
В Кремле оценили эти сообщения.