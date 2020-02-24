CNN: у США нет доказательств «вмешательства» России в выборы для помощи Трампу
- Reuters
Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.
Ранее представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон заявила, что «Россия вмешивается в выборы 2020 года с целью помочь переизбрать президента Дональда Трампа».
Как сообщает телеканал, у США «нет доказательств того, что вмешательство России в этот цикл направлено на переизбрание Трампа».
«Разведка этого не утверждает», — заявил один из источников.
Он пояснил, что «более разумное толкование разведданых заключается не в том, что у них есть предпочтения», по его словам, «скорее, они понимают, что президент — это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик».
Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту статью, заявил, что это «очередные параноидальные сообщения».
В свою очередь, Трамп назвал сообщения о «вмешательстве» очередной «кампанией по дезинформации».