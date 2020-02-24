CNN: у США нет доказательств «вмешательства» России в выборы для помощи Трампу

У Соединённых Штатов нет доказательств того, что Россия «вмешивается» в выборы 2020 года для того, чтобы помочь американскому лидеру Дональду Трампу переизбираться на второй срок.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Ранее представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон заявила, что «Россия вмешивается в выборы 2020 года с целью помочь переизбрать президента Дональда Трампа».

Как сообщает телеканал, у США «нет доказательств того, что вмешательство России в этот цикл направлено на переизбрание Трампа».

«Разведка этого не утверждает», — заявил один из источников.

Он пояснил, что «более разумное толкование разведданых заключается не в том, что у них есть предпочтения», по его словам, «скорее, они понимают, что президент — это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик».

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту статью, заявил, что это «очередные параноидальные сообщения».

В свою очередь, Трамп назвал сообщения о «вмешательстве» очередной «кампанией по дезинформации».