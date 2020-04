«Манёвры вокруг пандемии коронавируса»: как западные СМИ рассказывают о деятельности «Альянса врачей»

У западных СМИ появился новый фаворит в лице бывшего «личного офтальмолога» Алексея Навального. Речь идёт об Анастасии Васильевой и возглавляемой ею организации «Альянс врачей», цель которого якобы направлена на защиту прав медицинских работников в России. Между тем в последнее время «Альянс врачей» пытается использовать борьбу России с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в свою пользу. О том, какую роль в этом играют западные СМИ, — в материале журналиста RT Джонни Тикла.

Если вы хорошо знакомы с Россией, вам будет известно и это: есть две России — та, где живёт 146 млн человек, и та её воображаемая версия, которую рисуют западные СМИ.

Обе существуют в параллельных вселенных. Именно поэтому россияне, владеющие английским языком на достаточном уровне, обычно с удивлением и ужасом реагируют на то, что пишут в иностранной прессе об их родине.

Теперь, вполне ожидаемо, меры, которые Россия принимает в борьбе с COVID-19, используются как оружие в мифической «информационной войне». Дело вот в чём: когда западные СМИ освещают события в этой стране, это, как правило, не столько журналистика, сколько активистская деятельность — поэтому внимание здесь уделяется только тем россиянам, которые вписываются в их «линию».

По этой причине Алексей Навальный изображается «лидером оппозиции», хотя в России нет единой оппозиции и другие оппозиционеры никогда не выбирали его себе в качества лидера. Картина становится ещё абсурднее в свете того, что, согласно всероссийским опросам общественного мнения, уровень поддержки Навального составляет один-два процента — что меньше показателей, например, Павла Грудинина, который по большому счёту не знаком читателям западных СМИ. Грудинин — бывший кандидат на пост президента Российской Федерации от КПРФ, и, когда российские издания писали о том, что в прошлом году ему заблокировали вхождение в Государственную думу, пресса США и Великобритании, по сути, игнорировала его тяготы — предположительно, из-за опасений, что это пойдёт вразрез с продвигаемой ими линией.

Чтобы лучше понять странный симбиоз Навального и западных СМИ, нужно взглянуть на манёвры вокруг пандемии коронавируса.

Руководствуясь желанием найти способ раскритиковать официальную реакцию на вирус в России, некоторые писаки прикрепились к «Альянсу врачей» — крохотному, но влиятельному, разношёрстному «союзу» медицинских работников, тесно связанному с Навальным. Связанным настолько тесно, что его, надо сказать, возглавляет бывший личный офтальмолог оппозиционера Анастасия Васильева.

С другой стороны, деятельность крупнейшего в России союза медицинских работников, Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации, совершенно не освещается западными средствами информации, хотя его численность составляет около 3 млн человек.

Нарушение правил

Сначала дисклеймер: в политически активном профсоюзе нет ничего плохого. Это даже хорошо, как и любое искреннее желание помочь медицинской системе, которая зачастую испытывает критический дефицит и может оказаться полностью перегружена эпидемией коронавируса.

После почти тридцати лет гипернеолиберальной экономики, изначально продвигавшейся Западом, условия работы врачей в российских государственных больницах в целом оставляют желать лучшего. Более того, множество больниц в стране нуждаются в серьёзной помощи, чтобы достичь разумных, приемлемых стандартов, — c этим не поспоришь.

Поэтому речь здесь идёт не о профсоюзах как таковых и не о том, что в российской системе здравоохранения нет проблем. Их много. Речь идёт о группе активистов, выдающих себя за «профсоюз», которые, по сути, не пытаются каким-то активным образом улучшить жизнь врачей. Вместо того чтобы реально помогать, Васильева и компания, похоже, больше заинтересованы в том, чтобы заигрывать с Западом.

2 апреля Васильева и одиннадцать её коллег отправились в Новгородскую область, чтобы якобы передать крайне необходимые средства защиты перегруженным работой врачам. Группа Васильевой нарушила строгие правила нахождения на самоизоляции, установленные для предотвращения распространения COVID-19, чтобы доставить коробки с материалами — масками, респираторами и защитными костюмами — в две местные больницы. Деньги на них были собраны в рамках нового проекта под названием «Всероссийская профсоюзная медицинская инспекция», целью которого, как заявлено, является обеспечение врачей жизненно важными материалами.

Однако на въезде в город Окуловку Новгородской области конвой «Альянса врачей» из четырёх машин, по три человека в каждой (вот так «социальное дистанцирование»), был доставлен в местное ОВД, где их продержали всю ночь.

Неужели всё потому, что Васильева — самый яркий критик реагирования российских властей на коронавирус? Что ж, у вас может сложиться такое мнение, если в освещении событий в России вы опираетесь на западные СМИ. На самом деле история здесь совсем другая.

Васильева покинула своё жильё в Москве, где сейчас установлен строгий карантин и сообщается более чем о 6 тыс. заражённых СOVID-19 (на момент публикации русскоязычной версии статьи — 7822. — RT), под предлогом предоставления медицинской помощи. Так как она не зарегистрирована в Новгородской области, она понимала, что нарушает закон ещё до того, как пересекла границу области.

Выходит, что Васильева отдавала себе полный отчёт в том, что её задержат. Об этом говорит и состав команды её товарищей, в который вошли адвокат, иностранный журналист и три оператора, а не полностью укомплектованная группа врачей профсоюза.

Помимо нарушения правил карантина, её также обвинили в неподчинении требованиям сотрудников полиции: она отказалась выходить из машины и проследовать в отделение, чтобы составить протокол. В «Альянсе врачей» считают, что её задержание было «настоящим фашизмом».

Если её цель заключалась в том, чтобы предоставить больнице средства индивидуальной защиты, то она могла спокойно это сделать, не нарушая закона и не устраивая сцен. Ей просто нужно было перевести деньги местным волонтёрам или организовать специальную доставку. Но очевидно, что суть была в том, чтобы пропиариться.

Кроме того, в своём личном блоге ярый сторонник «Альянса врачей» Алексей Навальный опубликовал документ МЧС, в котором перечислены проблемы медучреждений российских субъектов. Этот PDF-файл содержит подробную информацию по проблемам, существующим во многих регионах, от неострых до довольно-таки тяжёлых, и проливает свет на трудности, с которыми сталкивается Россия в своей борьбе против коронавируса. И что же Новгородская область, куда отправилась Васильева? Никакого дефицита там не отмечено. Видимо, эти активисты сочли, что города вроде Томска, Архангельска и Астрахани, которым, похоже, действительно срочно нужна помощь, — это слишком уж далеко.

Впоследствии главный врач Боровичской больницы (это одна из тех двух больниц, которым Васильева решила предоставить СИЗ) записал видео, в котором рассказал, что ему неизвестен источник происхождения этих масок.

«Анастасия прибыла из города Москвы, в котором, как мы знаем, проводятся массовые карантинные мероприятия по поводу инфицирования COVID-19, без всяких предосторожностей. С собой при этом якобы везли гуманитарную помощь в виде медицинских масок. Опять-таки непонятно, с каких эти маски складов, как они вообще доставили без всяких предосторожностей, не имели ни сертификатов, скорее всего, ни регистраций», — заявил Вадим Ладягин.

АГН «Москва»

Ещё один главврач из Новгородской области, Наталья Усатова из Валдайской ЦРБ, рассказала региональному порталу «53 новости», что местные врачи не поняли действий Васильевой.

«Даже если бы нам не хватало средств спецзащиты, то это можно было сделать по-другому. Это провокация, по-другому не назовешь. Мы, медики, не поняли этой выходки. Даже мы не позволяем себе перемещаться по области, — сказала Усатова. — Ведь можно было уточнить у министра, какая у нас потребность, подключить волонтеров к этой работе. Весь процесс в регионе по борьбе с коронавирусом контролирует министр и лично губернатор».

Unavoce



Несмотря на перечисленные факты, Васильева тут же использовала свой арест как предлог для привлечения иностранных средств информации.

Васильева дала интервью Associated Press, которое поспешило озаглавить свой материал «В разгар пандемии Россия удерживает под стражей активистов, которые пытались помочь больнице». Она рассказала новостному агентству, что целью ареста «было сломать её».

После этого Васильева пообщалась с газетой The Moscow Times, которая, несмотря на название, является не российским, а нидерландским СМИ. Ему она сообщила о том, что она якобы просто взяла на себя работу правительства.

Издание The New York Times тоже подхватило историю о Васильевой. Из заголовка их статьи следует, что её задержали после того, как она поставила под вопрос официальные цифры о числе заболевших — и ни слова о незаконном и опасном нарушении режима самоизоляции.

«Альянс врачей» также поспешил пойти на контакт с американскими государственными СМИ. И в том, что Радио «Свобода»* изобразило Васильеву как героиню нет ничего удивительного.

Но, пожалуй, больше всего здесь впечатляет то, что в свои поездки Васильева очень любит брать иностранных журналистов. Вместе с ней в Окуловку поехал Стивен Дерикс, журналист хорошо известной в Нидерландах газеты NRC Handelsblad. По словам Дерикса, Васильева ехала без необходимых документов. Предположительно, она просто забыла взять их с собой.

В январе «Альянс врачей» отправился в поездку с другим западным журналистом - Марком Беннетсом из The Times. Васильева привезла его в уральский городок Богданович в Свердловской области, где — какое совпадение — тоже возник эпизод с полицией. Перед приездом Васильева сделала публичное заявление о намерении сотрудников местной больницы объявить забастовку в связи с неудовлетворительными условиями труда.

На деле никакой забастовки медперсонала не было — выступили разве что четыре сотрудника прачечной, пришедшей, надо признать, в поистине плачевное состояние. Кроме того, по словам руководства больницы и представителей областного минздрава, каких-либо жалоб от врачей не поступало. Даже на видеозаписи Навального видно, что размер группы недовольных работников невелик.

Очевидно, что больница в Богдановиче, как и многие другие медучреждения России (особенно в удалённых и менее благополучных городах), нуждается в ремонте. Российскую систему здравоохранения необходимо основательно доработать — спору нет; но непонятно только, почему «Альянс врачей» (если это и правда профсоюз, задача которого — обратить внимание на проблемы здравоохранительной системы) не отправляется в свои поездки и с кем-нибудь из российских журналистов.

Решение взять Беннетса в поездку Васильевой на Урал может навести на мысль о том, что «Альянс врачей» — никакой не профсоюз, а средство информирования иностранцев о том, как плохи дела в России.

Каким образом статья, написанная на английском, а не русском языке, вышедшая в британском издании, должна способствовать совершенствованию здравоохранения на Урале, за тысячи километров от Лондона? Особенно с учётом того, что материалы Times — платные и доступны только подписчикам. Каково вероятное число россиян (хотя бы в Москве — что уж говорить о Свердловской области), которым попался бы на глаза этот материал?

Слона-то я и не приметил

В России есть огромные и признанные медицинские профсоюзы. Почему же западные СМИ проталкивают вперёд третьестепенную малочисленную группу активистов?

Как и во многих странах, в России действует целый ряд профсоюзов, которые борются за права своих членов. Безусловно, они полезны для трудящихся и дают крепкую защиту от незаконного увольнения и злоупотреблений на рабочем месте.

Обычно профсоюз сильнее, когда в нём состоит больше человек. Чем шире база, тем сильнее профсоюз в коллективных трудовых спорах, тем эффективнее забастовки, тем больше фонд для оплаты правовой помощи. Кроме того, чем в целом больше профсоюз, тем больше у него политической власти и тем больше о нём говорят в прессе. Почему же тогда в западных СМИ об «Альянсе врачей» и их небольшом (как сам он признаёт) количестве членов говорят гораздо больше, чем о Профсоюзе работников здравоохранения Российской Федерации (ПРЗРФ, или по-английски — HWURF) — одном из крупнейших отраслевых профсоюзов страны?

ПРЗРФ насчитывает, по оценкам, три миллиона членов и состоит в Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания, объединяющей профсоюзы со всего континента, чтобы влиять на проводимую европейскими государствами политику и принимаемые решения. Причём в федерации российские медики участвуют не чисто символически — одним из вице-президентов ЕФПОО является председатель ПРЗРФ Михаил Кузьменко.

Быстрый поиск по англоязычным ресурсам в Google по запросу «HWURF» не выдаёт почти ничего. Но запрос «Doctors Alliance» выдаст вам тысячи результатов. Почему? Ответ прост: «Альянс врачей» — это активистская группа, которую поддерживает ФБК** Навального, и это удовлетворяет той линии подачи информации о России, которую любят культивировать зарубежные СМИ.

В прошлом месяце целый ряд этих СМИ, такие как The Washington Post, NPR, The Times, и The New Yorker, объявили эту группу «независимым профсоюзом», и даже смогли одурачить директора Human Rights Watch в Евросоюзе Лотте Лейхт.

Справедливости ради надо отметить, что некоторые издания порой прямо заявляли об антиправительственном настрое «профсоюза». Статья The New York Times от 25 мая 2019 года упоминала о связи этой группы с Навальным, которого именовала «главным оппозиционным политиком России». Разумеется, сам Навальный этот комплимент ретвитнул.

Что же такое «Альянс врачей»? И кто такая Анастасия Васильева?

Беглый поиск в «Яндексе» (на русском) быстро выдаст о Васильевой и её пиаролюбивых врачах кучу грязи. Повторять её мы здесь не будем. В конце концов, статья не о ней, а об освещении в западных СМИ. Ограничимся известными фактами.

В 2017 году на Алексея Навального напали, облив его зелёнкой. Это скверное нападение стало неприятным моментом для него самого, но благоприятным моментом для лечившего его врача-офтальмолога — Васильевой. Она сама рассказывала, что в начале 2018 года была уволена её мать, работавшая в медицинском НИИ в Москве, и Васильева обратилась за помощью к Навальному. Тот предложил услуги своих юристов, и мать была восстановлена на работе. Это положило начало новому сотрудничества. Они стали работать вместе, пытаясь вывести «Альянс врачей» на общероссийский уровень.

Однако настоящих врачей работа этого «профсоюза», похоже, просто не интересует. Согласно статье в The Economist от мая 2019 года, численность «Альянса» — всего 500 человек. На сайте организации говорится о 31 отделении по всей стране, но волонтёров, видно, не хватает, потому что региональным менеджером для пятнадцати из этих отделений выступает один человек, Анастасия Тарабрина: от Камчатки до Крыма и от Калининграда до Магадана. Между последними, на минуточку, по дороге ехать 11 тысяч километров. На планете нет реального профсоюза, который ожидал бы от «местного организатора» разъездов на такие расстояния. И это явный пример того, почему «Альянс врачей» не приносит внутри страны практической пользы.

Не замечаемые в России

Учитывая постоянные реверансы в сторону Запада, человеку, который не очень пристально следит за деятельностью этой организации, простительно будет посчитать, что «Альянс врачей» уже покорил Россию, а теперь борется за внимание мирового сообщества. Но совершенно очевидно, что это, конечно, не так. Хотя западные корреспонденты в Москве готовы явиться к Навальному и Васильевой по щелчку пальцев, со стороны российских СМИ особого интереса не заметно.

Пока зарубежные журналисты рвутся писать целые простыни о Васильевой и её товарищах-активистах, российская пресса, похоже, вспоминает о них, только когда они устраивают провокации. Равнодушными кажется даже оппозиционные СМИ, такие как «Эхо Москвы» и «Новая газета». Скажем, о недавнем судебном процессе в отношении Васильевой на сайте «Эха» написали всего два абзаца, хотя на соответствующей радиостанции она появляется довольно часто. Для сравнения, статья The New York Times о её задержании — 29 абзацев.

А как насчёт обычных россиян в интернете? При всём своём тщательно отполированном онлайн-присутствии, с теми, кто задаёт вопросы (особенно о финансовой стороне дела), «Альянс врачей» не церемонится. Так, один пользователь «ВКонтакте» после просьбы назвать поставщиков и показать чеки оказался в чёрном списке.

- Поможем врачам, присылайте деньги!

- Покажите чеки, назовите поставщиков

- Вы добавлены в черный список pic.twitter.com/F5KdilcM8y — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) April 5, 2020

При всей сомнительности своего дела и отсутствии поддержки внутри России, Навальный и Васильева добились, чего хотели: одобрения и популярности за рубежом. Судьба союза привлекла внимание по всему миру.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, в прошлом журналист американских госСМИ, выразил Васильевой поддержку в Twitter, намекая, что в апреле 2020 года её задержали за то, что она ставила под сомнение российскую официальную статистику по COVID-19.

Сбита с толку оказалась и базирующаяся в Британии неправительственная организация Amnesty International — решив, что российские власти «боятся критики больше, чем смертоносной пандемии COVID-19». Статья Amnesty упускала из виду множества важных обстоятельств дела, искажая картину в пользу Васильевой.

Притом что организация, по сути, не известна в России и среди русскоговорящих, она получила глобальную известность в англоязычном сообществе. При мизерной поддержке в медицинском сообществе и отсутствии реальных достижений «Альянс врачей» и Васильева остались в выигрыше. Западная пресса ест у них с ладони, в этом и была настоящая цель. И вновь скажу: Россий две. Одна — это страна, в которой живут 146 миллионов человек. Другая — это фантазия, презентуемая аудитории западных СМИ.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.