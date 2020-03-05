ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

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Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко, передаёт РИА Новости.

По её словам, суд «признал организацию виновной… и назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей».

Отмечается, что ФБК был оштрафован по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России, которая предусматривает ответственность за распространение материалов без указания, что они изданы иноагентом.

Как уточняется, данный протокол относится к странице ФБК в Instagram, в суде также зарегистрированы ещё два протокола по этой же статье.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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