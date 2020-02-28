Соратника Навального ищут приставы из-за долга в 56 тысяч рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство по иску Московского метрополитена к организаторам летних протестов в Москве.

Исполнительное производство на 56,5 тыс. рублей было возбуждено 14 февраля в отношении соратника Алексея Навального Владимира Милова, следует из базы ФССП.

В конце августа 2019 года Московский метрополитен подал иск на 54,7 тыс. рублей к организаторам акции 27 июля, в октябре Коптевский районный суд удовлетворил его.

Руководство метрополитена объяснило свои требования тем, что из-за протестной акции предприятие было вынуждено вызвать на работу в выходной день начальников шести станций и замначальника службы движения.

Как писал «Коммерсантъ», Милов занимался сбором средств для Навального и других оппозиционеров на оплату компенсации ущерба, присуждённой ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» после летних митингов.

Всего по итогам акции 27 июля в Москве суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированного мероприятия.

Мосгортранс, в частности, требовал взыскать с ответчиков ущерб на сумму более 1,2 млн рублей из-за потери рейсов в связи с перекрытием проезжей части участниками акций в разных районах столицы.