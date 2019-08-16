Суды Москвы получили иски к организаторам незаконной акции 27 июля

Московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

«В Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП «Мосгортранс» к ответчикам И.В. Яшину, А.Ю. Соловьёву, Ю.Е. Галяминой, Л.Э. Соболь, И.Ю. Жданову, В.С. Милову, А.А. Навальному, О.О. Степанову, Г.В. Албурову о взыскании убытков», — заявила Солопова.

Она заявила, что Мосгортранс требует взыскать с ответчиков ущерб на сумму более 1,2 млн рублей из-за потери рейсов в связи с перекрытием проезжей части участниками несогласованных акций в разных районах Москвы.

Также подан иск в размере 11,4 млн рублей со стороны ГБУ Москвы «Автомобильные дороги». Коммунальщики потребовали компенсации за выделенный грузовой транспорт для организации безопасности дорожного движения, санитарного обеспечения объектов дорожного хозяйства, на территории которых проходили незаконные мероприятия. При этом почти 11 млн рублей будут направлены на ремонт повреждённых малых архитектурных форм и элементов обустройства объектов дорожного хозяйства.

Ещё один иск подан в Тушинский районный суд Москвы от ООО «Анкор». Истец заявил, что 27 июля в связи с несогласованной акцией на Тверской улице был вынужден временно приостановить деятельность по предоставлению услуг общественного питания с целью сохранения имущества и непричинения вреда своим сотрудникам и клиентам. Истец оценил упущенную выгоду почти в 552 тыс. рублей.

Ранее Мосгортранс подал иски к участникам несогласованной акции протеста 27 июля.