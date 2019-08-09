Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Мосгортранса, общая сумма исковых требований составила более 12,5 млн рублей.
«Общий ущерб… ориентировочно превысил 100 млн рублей», — говорится в сообщении.
При этом не уточняется, в чём именно выразился причинённый Мосгортрансу ущерб.
Исковые заявления о возмещении ущерба, причинённого при совершении правонарушения в соответствии со ст. 212 УК России, как сообщается, поданы к лицам, в отношении которых возбуждены соответствующие уголовные дела.
«Учитывая, что уголовные дела ведёт Следственный комитет России и в соответствии с 44 статьёй УПК России исковые заявления направлены в СК», — добавили в пресс-службе.
Агентство указывает, что по состоянию на 9 августа по делу о беспорядках 27 июля задержаны 12 человек.
Ранее в СК заявили о задержании ещё двоих участников июльских беспорядков в столице, одному из них предъявлено обвинение.