Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

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ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля
  • РИА Новости

Как передаёт Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Мосгортранса, общая сумма исковых требований составила более 12,5 млн рублей.

«Общий ущерб… ориентировочно превысил 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, в чём именно выразился причинённый Мосгортрансу ущерб.

Исковые заявления о возмещении ущерба, причинённого при совершении правонарушения в соответствии со ст. 212 УК России, как сообщается, поданы к лицам, в отношении которых возбуждены соответствующие уголовные дела.

«Учитывая, что уголовные дела ведёт Следственный комитет России и в соответствии с 44 статьёй УПК России исковые заявления направлены в СК», — добавили в пресс-службе.

Агентство указывает, что по состоянию на 9 августа по делу о беспорядках 27 июля задержаны 12 человек.

Ранее в СК заявили о задержании ещё двоих участников июльских беспорядков в столице, одному из них предъявлено обвинение.

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