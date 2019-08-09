Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
- Reuters
По данным ведомства, задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.
«Губайдулину уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК России. Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в Следственный комитет России для проведения следственных действий», — заявили в СК.
Следствие будет просить суд об аресте задержанных.
Среди задержанных числится 12 фигурантов, уточнили в ведомстве. Роль каждого из них устанавливается.
Ранее Следственный комитет задержал обвиняемого в организации беспорядков и участии в несанкционированной акции в Москве Сергея Фомина.
Подозреваемый не признал своей вины в суде.