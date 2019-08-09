Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

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Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
  • Reuters

По данным ведомства, задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.

«Губайдулину уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК России. Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в Следственный комитет России для проведения следственных действий», — заявили в СК.

Следствие будет просить суд об аресте задержанных.

Среди задержанных числится 12 фигурантов, уточнили в ведомстве. Роль каждого из них устанавливается.

Ранее Следственный комитет задержал обвиняемого в организации беспорядков и участии в несанкционированной акции в Москве Сергея Фомина.

Подозреваемый не признал своей вины в суде.

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