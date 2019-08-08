Задержан находившийся в розыске фигурант дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет задержал подозреваемого в организации массовых беспорядков во время несогласованной акции в Москве Сергея Фомина, ведомство будет добиваться его ареста.

«В настоящее время Фомин задержан в порядке ст. 91 УПК России. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК России («Организация массовых беспорядков»)», — сообщили в СК.

Там отметили, что Фомин «направлял действия других участников», являясь одним из организаторов массовых беспорядков.

Следствие попросит суд о заключении мужчины под стражу.

Ранее Следственный комитет объявил в розыск Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия.