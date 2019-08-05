СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
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«Установлена личность ещё одного участника массовых беспорядков — Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребёнка для беспрепятственного прохода мимо оцепления», — заявили в СК.
Там отметили, что Фомину заочно предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 212 УК России (массовые беспорядки).
Ещё трое ранее задержанных лиц (Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов) заключены под стражу, им предъявлены обвинения в совершении аналогичного преступления.
Ранее в Москве арестовали ещё двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля.