СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Короткая ссылка
Следственный комитет объявил в розыск одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, который скрылся от органов предварительного следствия.
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«Установлена личность ещё одного участника массовых беспорядков — Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребёнка для беспрепятственного прохода мимо оцепления», — заявили в СК.

Там отметили, что Фомину заочно предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 212 УК России (массовые беспорядки).

Ещё трое ранее задержанных лиц (Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов) заключены под стражу, им предъявлены обвинения в совершении аналогичного преступления.

Ранее в Москве арестовали ещё двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить