В Москве арестовали ещё двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Пресненский районный суд Москвы арестовал Сергея Абаничева и Даниила Конона — ещё двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбуждённого после несогласованной акции в российской столице 27 июля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.

«Ходатайство следствия об аресте Абаничева удовлетворить и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — заявила судья.

Также ранее Пресненский суд счёл обоснованными ходатайства следователя об аресте Даниила Конона и Владислава Барабанова. Их арестовали также до 27 сентября.

Ранее следствие попросило суд об аресте Абаничева, Конона и Барабанова.

Их задержали 4 августа в рамках расследования дела о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля.