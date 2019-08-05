В Москве арестовали ещё двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля

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Пресненский районный суд Москвы арестовал Сергея Абаничева и Даниила Конона — ещё двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбуждённого после несогласованной акции в российской столице 27 июля.
В Москве арестовали ещё двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.

«Ходатайство следствия об аресте Абаничева удовлетворить и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — заявила судья.

Также ранее Пресненский суд счёл обоснованными ходатайства следователя об аресте Даниила Конона и Владислава Барабанова. Их арестовали также до 27 сентября.

Ранее следствие попросило суд об аресте Абаничева, Конона и Барабанова.

Их задержали 4 августа в рамках расследования дела о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля.

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