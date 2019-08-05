В Москве арестовали ещё двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи.
«Ходатайство следствия об аресте Абаничева удовлетворить и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября», — заявила судья.
Также ранее Пресненский суд счёл обоснованными ходатайства следователя об аресте Даниила Конона и Владислава Барабанова. Их арестовали также до 27 сентября.
Ранее следствие попросило суд об аресте Абаничева, Конона и Барабанова.
Их задержали 4 августа в рамках расследования дела о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля.