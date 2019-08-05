СК просит суд об аресте трёх фигурантов дела о беспорядках в Москве
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.
В суд поступили материалы на Сергея Абаничева, Даниила Конона и Владислава Барабанова.
«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абаничева, Конона и Барабанова», — заявили в суде.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании ещё трёх человек в рамках расследования дела о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля.