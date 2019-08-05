СК просит суд об аресте трёх фигурантов дела о беспорядках в Москве

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Пресненский суд Москвы получил ходатайства Следственного комитета России об аресте ещё трёх фигурантов дела о массовых беспорядках в ходе несогласованной акции в столице 27 июля. 
СК просит суд об аресте трёх фигурантов дела о беспорядках в Москве
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

В суд поступили материалы на Сергея Абаничева, Даниила Конона и Владислава Барабанова. 

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абаничева, Конона и Барабанова», — заявили в суде.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании ещё трёх человек в рамках расследования дела о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти 27 июля.

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