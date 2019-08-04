СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.

«Установлены и задержаны ещё трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК России.

Как добавили в СК, в рамках расследования уголовного дела уже задержаны девять человек.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Впоследствии СК России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.