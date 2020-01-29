Эксперт оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.

«В Минюсте сидят люди с юридическим образованием, у которых в руках факты. Если они не нашли оснований для исключения ФБК из реестра иностранных агентов, стоит им доверять. Они квалифицированно и профессионально делают свою работу. Что касается иностранных пожертвований в фонд, сейчас против некоторых его сотрудников ведутся ещё и уголовные дела. Смысл в том, что люди, у которых маленькие зарплаты, из личных средств переводили какие-то деньги на счёт фонда. Тут явно нельзя говорить о том, что всем бабушка внезапно оставила наследство», — сказал эксперт.

По его словам, правоохранительным органам предстоит ещё разобраться в том, «откуда взялись наличные деньги».

«То есть им просто раздавали наличные деньги, которые они переводили в фонд. Дела вокруг фонда не закончены», — заключил Матвейчев.

Ранее в пресс-службе Минюста рассказали RT, что ведомство не нашло оснований для исключения ФБК из реестра иностранных агентов.

9 октября 2019 года Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования организации. Так, по его данным, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.