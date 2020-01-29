Минюст не нашёл оснований для исключения ФБК из списка иноагентов

Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов, заявили RT в пресс-службе ведомства.

«По итогам проведённой проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» из соответствующего реестра», — сообщили в пресс-службе Минюста.

14 декабря 2019 года ФБК направил в ГУ Министерства юстиции по Москве заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, поскольку она якобы отказалась от зарубежного финансирования и вернула все деньги, полученные из-за рубежа, иностранным источникам.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть факты, указанные в заявлении ФБК, и принять решение об исключении организации из реестра НКО-иноагентов, ГУ Минюста России по Москве назначило внеплановую проверку, которая закончилась 15 января.

9 октября 2019 года Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования организации. Так, по его данным, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.