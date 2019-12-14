ФБК просит Минюст исключить фонд из списка иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) направил в ГУ Министерства юстиции по Москве заявление с просьбой исключить организацию из реестра иностранных агентов, поскольку она якобы отказалась от иностранного финансирования и вернула все деньги, полученные из-за рубежа, иностранным источникам.

Как следует из реестра Генпрокуратуры, управление Минюста уже назначило проверку деятельности ФБК. Она продлится до 15 января 2020 года.

9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования организации. Так, по его данным, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.