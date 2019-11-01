Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
  • РИА Новости

«В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста России, отказать», — приводит ТАСС слова судьи.

9 октября Минюст внёс ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, такое решение не связано с расследованием СК о финансировании организации.

Кроме того, у Минюста есть все доказательства иностранного финансирования ФБК.

Подробности — в материале RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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