Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
- РИА Новости
«В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста России, отказать», — приводит ТАСС слова судьи.
9 октября Минюст внёс ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, такое решение не связано с расследованием СК о финансировании организации.
Кроме того, у Минюста есть все доказательства иностранного финансирования ФБК.
Подробности — в материале RT.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.