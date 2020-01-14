На биткоин-кошелёк ФБК за месяц поступило 900 тысяч рублей

На биткоин-кошелёк Леонида Волкова, который используется Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК), в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года поступило 2,11 ВТС (более 900 тыс. рублей).

Как выяснил RT, сумма 2,11 ВТС сформирована из 83 транзакций: в среднем фонду переводили по 0,025 BTC за один раз (13 080 рублей по курсу на 14 января).

За это время с кошелька четыре раза выводили средства.

25 декабря с кошелька вывели 0,59 ВТС (265 531 рубль), 27 декабря — 0,714 ВТС (320 586 рублей), 29 декабря — 0,458 ВТС (210 046 рублей).

Последний вывод средств состоялся 11 января в размере 0,38 ВТС (187 538 рублей).

Таким образом, всего за этот период в рублях получено 983 701 рубль.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк Волкова, который используется ФБК, поступило 109,6 BTC (почти 45 млн рублей по курсу на 16 декабря 2019 года).

Больше всего средств было получено во время предвыборной кампании в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

В августе 2019 года СК России возбудил в отношении сотрудников ФБК уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

После этого поток операций с использованием криптокошелька практически прекратился.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.