На биткоин-кошелёк ФБК за месяц поступило 900 тысяч рублей

Короткая ссылка
На биткоин-кошелёк Леонида Волкова, который используется Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК), в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года поступило 2,11 ВТС (более 900 тыс. рублей).
На биткоин-кошелёк ФБК за месяц поступило 900 тысяч рублей
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как выяснил RT, сумма 2,11 ВТС сформирована из 83 транзакций: в среднем фонду переводили по 0,025 BTC за один раз (13 080 рублей по курсу на 14 января).

За это время с кошелька четыре раза выводили средства.

25 декабря с кошелька вывели 0,59 ВТС (265 531 рубль), 27 декабря — 0,714 ВТС (320 586 рублей), 29 декабря — 0,458 ВТС (210 046 рублей).

Последний вывод средств состоялся 11 января в размере 0,38 ВТС (187 538 рублей).

Таким образом, всего за этот период в рублях получено 983 701 рубль. 

Ранее сообщалось, что с 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк Волкова, который используется ФБК, поступило 109,6 BTC (почти 45 млн рублей по курсу на 16 декабря 2019 года).

Больше всего средств было получено во время предвыборной кампании в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

В августе 2019 года СК России возбудил в отношении сотрудников ФБК уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

После этого поток операций с использованием криптокошелька практически прекратился.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить