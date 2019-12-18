После выборов в Мосгордуму на биткоин-кошелёк штаба ФБК поступило почти 7 млн рублей

С 1 января по 1 декабря 2019 года на основной биткоин-кошелёк Леонида Волкова, который используется Фондом борьбы с коррупцией* (ФБК), поступило 109,6 BTC (почти 45 млн рублей по курсу на 16 декабря 2019 года). При этом больше всего средств было получено во время предвыборной гонки в Мосгордуму — с апреля по сентябрь.

Ссылка на данный криптосчёт появилась на сайте «Навальный 20!8» после того, как в декабре 2016 года было объявлено о начале кампании по выдвижению Алексея Навального в президенты.

«До регистрации избирательного счёта мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова», — уточнялось на сайте.

Средства на криптосчёт поступают до сих пор.

Движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе, при этом все транзакции обезличены. Любой пользователь может видеть, когда и какие суммы поступали на кошелёк или выводились с него.

RT изучил динамику транзакций на данный биткоин-кошелёк с 2017 по 2019 год и выяснил, что финансовая поддержка заметно снизилась.

В 2017-м на счёт было перечислено 262,4 BTC, что в перерасчёте по курсу того года составляет $1,103 млн — почти 64,315 млн рублей (здесь и далее пересчёт BTC в доллары и рубли приводится по курсу на день транзакции, если не указано иное).

В 2018-м на криптокошелёк A6E было перечислено 242,2 BTC (почти 135,5 млн рублей).

В 2019-м пики по суммам транзакций пришлись на март, апрель, июнь и сентябрь.

В апреле на криптовалютный кошелёк пришло 31,7 BTC (10,2 млн рублей), что превышает суммы за каждый предыдущий месяц. Именно в апреле 2019 года Навальный и его команда анонсировали борьбу за кресла в Мосгордуме.

Ещё один пик пожертвований в 2019-м пришёлся на сентябрь. Тогда было перечислено 12,6 BTC, или 8,06 млн рублей. Большая часть суммы была сформирована всего одной транзакцией на сумму 10,45 BTC (6,89 млн рублей). Эти средства поступили на криптосчёт 10 сентября, через несколько дней после выборов в Мосгордуму.

Отправителем был кошелёк 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H. С апреля 2019 года это один из самых щедрых жертвователей ФБК, который переводит в адрес фонда исключительно крупные суммы. Только за апрель с этого счёта 12 транзакциями было переведено 25,619289 ВТС, или 4,25 млн рублей.

3 августа 2019 года СК России возбудил в отношении сотрудников ФБК* уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

После этого поток операций с использованием криптокошелька практически прекратился.

В августе на счёт пришло всего 1,47 ВТС (981 тыс. рублей), что заметно ниже средних значений по другим месяцам. В октябре поступило 0,54 BTC (290,4 тыс. рублей), а в ноябре — 4,81 BTC (2,7 млн рублей).

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.