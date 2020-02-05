Приставы пытаются взыскать 4,2 млн рублей с НКО, через которую финансируются штабы Навального

Штабы Алексея Навального в регионах финансируются через некоммерческую организацию «Фонд Защиты Прав Граждан «Штаб», выяснил RT. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, ФССП пытается взыскать с этой НКО 4,2 млн рублей налоговой задолженности.

«Фонд Защиты Прав Граждан «Штаб» (не «Фонд Защиты Прав Граждан», учреждённый в Новосибирске Сергеем Бойко) был учреждён в мае 2019 года некой Лилией Чанышевой.

Когда в августе 2019 года СК возбудил уголовное дело об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией*, следователи предположили, что оба этих фонда могли быть включены в отмывочную цепочку.

По информации источников RT в правоохранительных органах, «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств, полученных третьими лицами преступным путём».

RT выяснил, что некоторые счета «Штаба» заблокированы по запросу ФНС. Сама блокировка может быть связана как с уголовным делом, расследуемым СК в отношении ФБК, так и с налоговыми нарушениями или долгами.

В настоящее время, согласно данным ФССП, судебные приставы пытаются взыскать со «Штаба» 4,2 млн рублей налоговой задолженности.

При этом проводимые в отношении НКО «Штаб» следственные действия не мешают ему функционировать: во второй половине 2019 года «Штаб» потратил на свою деятельность и помощь сторонникам ФБК в регионах около 700 тыс. рублей.

Так, около 132 тыс. рублей НКО потратила в сентябре на закупку и аренду техники, из которых 67 тыс. рублей фонд потратил на закупку ноутбука, ещё 56 тыс. рублей — на аренду у компании «Видау Сервис» телевизионного оборудования, ещё 8 тыс. рублей «Штаб» оставил в компьютерном супермаркете «Никс».

Кроме этого, фонд перечислил 35 тыс. рублей за аренду для штаба ФБК в Оренбурге, а также 8 тыс. рублей — индивидуальному предпринимателю (деньги пошли на оплату коммунальных платежей штаба ФБК в Воронеже).

Около 57 тыс. рублей фонд потратил в сентябре на услуги юристов в Томске и Ульяновске. Ещё около 22 тыс. рублей «Штаб» потратил на оплату услуг связи и интернета в Перми, Уфе и Москве.

В августе 2019 года Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц. Движение денежных средств по всем счетам было заблокировано. В ноябре Мосгорсуд признал законным арест счетов.

В середине октября СК заявил о проведении в 30 субъектах России обысков в штабах ФБК в рамках дела об отмывании денег.

По данным следствия, в 2016—2018 годах лица, имеющие отношение к работе ФБК, включая сотрудников, получили деньги в рублях и иностранной валюте, которые были приобретены преступным путём.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.