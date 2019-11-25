Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК

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Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Суд признал законным решение Басманного суда об аресте более 75 млн рублей и отклонил жалобу представителей ФБК на его решение», — заявили в суде.

Отмечается, что всего было арестовано 75,5 млн рублей, ФБК не может ими пользоваться до 3 февраля 2020 года. 

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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