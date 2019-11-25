Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
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- РИА Новости
«Суд признал законным решение Басманного суда об аресте более 75 млн рублей и отклонил жалобу представителей ФБК на его решение», — заявили в суде.
Отмечается, что всего было арестовано 75,5 млн рублей, ФБК не может ими пользоваться до 3 февраля 2020 года.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс ФБК в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.