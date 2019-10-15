В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
- РИА Новости
Отмечается, что обыски также проходят по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК.
«Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — заявили в ведомстве.
Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.
3 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.