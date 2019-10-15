В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

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Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
  • РИА Новости

Отмечается, что обыски также проходят по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК.

«Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — заявили в ведомстве.

Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.

3 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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