В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Отмечается, что обыски также проходят по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК.

«Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — заявили в ведомстве.

Ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу.

3 августа стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).





* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.