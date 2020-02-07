В Белгородской области опровергли заявления ФБК о закрытии стационара в больнице

Заявления Фонда борьбы с коррупцией*, что ночной стационар в детском отделении ЦРБ в посёлке Красная Яруга Белгородской области пытались закрыть, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Департаменте внутренней и кадровой политики региона.

В конце января в паблике «Команда Навального | Белгород» во «ВКонтакте» появилась запись, в которой сторонники Алексея Навального, ссылаясь на жителей Красной Яруги, утверждали, что местные власти закрывают ночной стационар в детском отделении ЦРБ.

«Завтра же мы отправим официальный запрос в Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области с требованием объяснить происходящее», — говорилось в сообщении.

Через несколько дней сторонники Навального заявили, что после их публикации о закрытии ночного стационара «было принято решение оставить диспансер».

Позднее Леонид Волков в своём Telegram-канале сообщил, что штаб в Белгороде отстоял диспансер в детском отделении ЦРБ в Красной Яруге.

Как выяснил RT, региональные власти не собирались закрывать этот стационар.

«Сообщаем, что информация о закрытии ночного стационара в детском отделении ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» не соответствует действительности. Решение о закрытии отделений в ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» в 2019 году не принималось, мероприятий по закрытию отделений в медицинской организации в 2020 году проводить не планируется», — заявили RT в Департаменте внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Там отметили, что по состоянию на 6 февраля детское отделение функционирует в штатном режиме.

Летом представители ряда региональных штабов команды Навального заявляли, что не получили помощи в уплате штрафов, назначенных после протестных акций, несмотря на обещания поддержки из Москвы.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.