Региональные активисты заявили об отсутствии помощи от Навального

Представители ряда региональных штабов команды Алексея Навального заявили, что так и не получили помощи в оплате штрафов, назначенных после протестных акций, несмотря на обещания поддержки из Москвы.

На сайте некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» Навальный сообщил, что каждому задержанному на митингах будут компенсированы штрафы и написана жалоба в ЕСПЧ.

Бывший координатор самарского штаба Навального Михаил Мурыгин заявил, что за организацию митинга 5 мая 2018 года его оштрафовали на 150 тыс. рублей. В декабре 2018 года он был оштрафован ещё на 212 тыс. рублей за видеоролик с недостоверным расследованием. По словам Михаила Мурыгина, он рассчитывал на помощь из Москвы в оплате штрафов, но связаться с Алексеем Навальным, чтобы решить финансовый вопрос, ему не удаётся до сих пор.

«Я вам откровенно скажу: выйти на контакт с Алексеем практически невозможно. У меня нет и не было его прямого контакта, несмотря на то что я был региональным руководителем», — рассказал он в беседе с RT.

По его словам, также оказались безрезультатными переговоры с другими представителями ФБК.

Об отсутствии помощи со стороны представителей московского штаба ФБК заявил и 23-летний бывший координатор архангельского штаба Александр Песков, который получил два штрафа по 200 тыс. рублей за организацию незаконного митинга и шествия. По его словам, деньги на оплату штрафов для себя и других участников, которые были оштрафованы, он собирал месяц.

«Сумма на всех — порядка 600 тыс. рублей, у других были штрафы 10—15 тыс. рублей. В данном случае это была помощь определённых сторонников, которые жертвуют небольшие суммы. Конкретно помощи из Москвы или откуда-то ещё не было», — заявил он.

Ранее Следственный комитет возбудил дело в отношении ФБК об отмывании около 1 млрд рублей.

Подробнее — в материале RT.