Прекрасная Россия бу-бу-бу: «Альянс врачей», кого ты лечишь?

В сегодняшнем стриме обсудили, какие меры по борьбе с коронавирусом принимают российские регионы и при чём тут федерализация. Включли гостя из Чечни, где введены самые жёсткие ограничения. Кого лечит «Альянс врачей» Навального — Васильевой? Об этом рассказал главврач Калачёвской ЦРБ. Сочувствовали двоечнице Любови Соболь из-за её «расследования» про RT. Выяснили у директора костромской фирмы-производителя, где достать медицинские маски и защитят ли они от COVID-19. Кроме того, обсудили грядущий коронавирусный «цифровой концлагерь» с разработчиком умной системы контроля из сотен тысяч камер с функцией распознавания лиц. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.