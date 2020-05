«Уровень летальности в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом»: в России выявили 9709 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9709 новых случаев COVID-19. В предшествующие этому 24 часа с помощью тестов выявлено 9200 новых заболевших, за день до этого — 10 598. С начала эпидемии в стране зафиксировано 281 752 случая COVID-19 и 2631 летальный исход от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. Выздоровели 67 373 человека (23,9%). Россия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, при этом сохраняется низкий процент летальности (0,93%). В частности, это обусловлено большим количеством проведённых тестов (6,9 млн) и ранним выявлением новых случаев заражения — 42,4% обнаруженных за последние сутки заболевших не имели клинических проявлений COVID-19. Тем временем власти Дагестана сообщили, что с начала эпидемии в регионе 40 врачей скончались от пневмонии и осложнений коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 9709 новых случаев заболевания COVID-19. По информации оперативного штаба, 42,4% новых пациентов с коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 9200 новых заболевших, за день до этого — 10 598. В общей сложности в стране подтверждены 281 752 случая COVID-19. По данным американского института Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте в мире по количеству выявленных пациентов с COVID-19. Первое место занимает США с 1,47 млн подтверждённых случаев.

С начала эпидемии в России зафиксирован 2631 летальный исход (0,93%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За последние сутки скончались 94 человека.

За это же время в стране выздоровели 67 373 человек (23,9%), в том числе 4207 за последние сутки.

По количеству выявленных за сутки случаев коронавируса лидируют Москва (3855), Московская область (907) и Санкт-Петербург (451). Днём ранее в столице выявили 3505 новых заболевших COVID-19, за день до этого — 4748.

Роспотребнадзор информирует, что по состоянию на 16 мая в России проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 остаются 262 666 человек. Всего с начала эпидемии под медицинским наблюдением в России были 1 013 799 человек.

Показатели России на фоне других стран

Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на соотношение показателей смертности от COVID-19 в России с данными по всему миру: «Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом».

«Почему если результат борьбы с этой заразой у нас впечатляет, то у других это вызывает лишь приступы ревности?» — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, что ранее в ряде крупных западных СМИ, таких как The New York Times, Financial Times и Bloomberg, были опубликованы материалы о ситуации с COVID-19 в России. Авторы этих текстов утверждали, что российские власти якобы занижают данные о смертности от коронавирусной инфекции в стране.

Вскоре после этого российский МИД призвал дать опровержение в связи с публикацией этой фейковой информации. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что с ситуацией вокруг публикаций изданий западных СМИ должны разобраться соответствующие органы России.

Министр высказался против того, чтобы «устраивать судилища» над представителями прессы, однако отметил, что «журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют».

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о старте дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, а также подробно остановилась на публикации издания Bloomberg.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — написала она в Facebook.

Впоследствии редакция Bloomberg изменила название статьи о смертности от коронавируса в России. Теперь материал Bloomberg носит название «Эксперты задаются вопросом насчёт российских данных о смертности от COVID-19». Отмечается, что название было изменено, поскольку авторы ставят под сомнение методологию статистики подсчёта жертв коронавируса в России.

Обстановка в регионах

В целом ряде регионов продолжается работа по частичному выходу из действующего режима ограничений, введённого для противодействия распространению коронавируса. О ходе этой деятельности, в частности, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. По его словам, существуют три показателя, на основании которых можно запустить определённую часть экономики.

«Коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Второе — достаточный уровень тестирования, у нас всё в порядке», — рассказал губернатор в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Третьим критерием готовности региона Воробьёв назвал наличие 50% свободных мест для приёма больных в медучреждениях. Губернатор отметил, что работа в этом направлении продолжается. По его оценкам, регион будет соответствовать всём трем перечисленным показателям к 18 мая.

В Ленинградской области внесены правки в постановление властей региона от 11 мая, согласно которому часть предприятий сферы услуг и торговли возобновили работу. Так, деятельность торговых центров площадью более 25 тыс. м² в так называемой первой и второй зонах области приостановлена из-за невозможности выполнить санитарно-эпидемические нормы. Сообщается, что решение вынесено на основании предписания Роспотребнадзора.

Между тем глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в беседе с блогером Русланом Курбановым заявил, что, по его информации, с начала эпидемии в регионе более 40 врачей скончались от пневмонии и последствий инфицирования коронавирусом.

Он выразил соболезнования семьям умерших. Гаджиибрагимов сообщил, что в республике зарегистрировано почти 13,7 тыс. случаев заболевания внебольничной пневмонией, у части из них диагностирован COVID-19. По словам главы регионального Минздрава, от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек.

Согласно статистике оперативного штаба, в Дагестане известно о 3371 заболевших коронавирусом и 29 умерших от осложнений. Гаджиибрагимов пояснил, что летальные исходы от осложнений COVID-19 и от внебольничной пневмонии разводятся в отдельные категории, поскольку статистика ведётся по лабораторно подтверждённым случаям.

Глава ведомства добавил, что пациентов с внебольничной пневмонией лечат практически по тем же методическим указаниям, как и больных с подтверждённым COVID-19.

Добавим, что в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России сообщили, что для окончательной оценки смертности от коронавируса требуется дождаться большего числа исследований по летальности в глобальном масштабе.

«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом, глобальном масштабе», — цитирует РБК представительство ВОЗ в России.