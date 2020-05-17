В МЧС рассказали о работе госпиталя на месторождении в Якутии

В аэромобильном госпитале на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где объявлен карантин из-за очага распространения коронавирусной инфекции, провели свыше 1,5 тыс. осмотров.

«В госпитале оказывается помощь рабочим предприятия без транспортировки в другие лечебные учреждения. Медицинским персоналом уже проведено свыше 1,5 тыс. динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

Уточняется, что при необходимости медики могут расширить ресурсы медучреждения.

1 мая МЧС сообщило о доставке мобильного госпиталя на месторождение в Якутии.