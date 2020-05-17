В МЧС рассказали о работе госпиталя на месторождении в Якутии
- Reuters
«В госпитале оказывается помощь рабочим предприятия без транспортировки в другие лечебные учреждения. Медицинским персоналом уже проведено свыше 1,5 тыс. динамических наблюдений и порядка 1000 скрининговых осмотров работников», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.
Уточняется, что при необходимости медики могут расширить ресурсы медучреждения.
1 мая МЧС сообщило о доставке мобильного госпиталя на месторождение в Якутии.