МЧС сообщило о доставке мобильного госпиталя на месторождение в Якутии

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Мобильный госпиталь на 30 мест доставлен на Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, где объявлен карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мобильный госпиталь на 30 мест и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек будут развёрнуты вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом», — приводит РИА Новости сообщение МЧС России.

Уточняется, что в составе госпиталя на месторождении будут работать четыре врача, а также четыре человека медперсонала.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит соблюдение прав рабочих на месторождении в Якутии.

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