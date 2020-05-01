МЧС сообщило о доставке мобильного госпиталя на месторождение в Якутии
«Мобильный госпиталь на 30 мест и пункт временного размещения вместимостью до 125 человек будут развёрнуты вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом», — приводит РИА Новости сообщение МЧС России.
Уточняется, что в составе госпиталя на месторождении будут работать четыре врача, а также четыре человека медперсонала.
Ранее стало известно, что прокуратура проверит соблюдение прав рабочих на месторождении в Якутии.