В «Газпроме» прокомментировали ситуацию на месторождении в Якутии

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Компания «Газпром добыча Ноябрьск», которая осуществляет эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, прокомментировала ситуацию с недовольством вахтовых рабочих на фоне эпидемии коронавируса.

В компании заявили, что им известно о факте недовольства работников подрядной организации «ГазАртСтрой», которая участвует в работах по продолжению обустройства Чаяндинского месторождения.

Отмечается, что в работах задействовано около 30 подрядных организаций. 

«Вопросы обеспечения их деятельности, в том числе по соблюдению предписаний надзорных органов в текущей эпидемиологической обстановке, находятся исключительно в компетенции руководства этих организаций», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки после появления в СМИ информации о многочисленных случаях заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении в Якутии. Прокуратурой проверяются данные «о ненадлежащих условиях проживания персонала, необходимости его эвакуации, отсутствии средств индивидуальной защиты от вируса».

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