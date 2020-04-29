Прокуратура проверит соблюдение прав рабочих на месторождении в Якутии

Органы прокуратуры проводят проверку данных СМИ о многочисленных фактах заболевания коронавирусом и ненадлежащих условиях проживания персонала на Чаяндинском месторождения в Якутии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Отмечается, что в СМИ были размещены материалы о многочисленных фактах заболевания коронавирусом рабочих на Чаяндинском месторождении. В связи с этим прокуратура проводит проверку информации «о ненадлежащих условиях проживания персонала, необходимости его эвакуации, отсутствии средств индивидуальной защиты от вируса». Генпрокуратура взяла на контроль ход проведения этой проверки.

Также прокуратура проверяет доводы о том, что в посёлке Белокаменка Мурманской области, где строится центр крупнотоннажных морских сооружений, заболевших сотрудников принуждали к выходу на работу под угрозой увольнения.

В сообщении говорится, что по итогам проверок в случае наличия оснований прокуратура примет «исчерпывающие меры по устранению нарушений».

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области сообщали, что на стройплощадке в посёлке Белокаменка зафиксировано 922 заражённых COVID-19.