В Мурманской области выявили ещё 70 случаев коронавируса
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«По состоянию на 23:30 28 апреля в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.
Общее число подтверждённых в регионе случаев составило 1126. В том числе 922 заражённых зафиксированы на строительной площадке в посёлке Белокаменка.
За всё время в регионе выздоровели от коронавируса 98 пациентов. Четыре человека с подтверждённым COVID-19 умерли.
Днём ранее в Мурманской области выявили 67 случаев коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.