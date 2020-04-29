В Мурманской области выявили ещё 70 случаев коронавируса

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В Мурманской области подтвердили за сутки 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 
В Мурманской области выявили ещё 70 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«По состоянию на 23:30 28 апреля в Мурманской области выявлено 70 новых случаев заболевания COVID-19», — цитирует РИА Новости сообщение оперштаба.

Общее число подтверждённых в регионе случаев составило 1126. В том числе 922 заражённых зафиксированы на строительной площадке в посёлке Белокаменка.

За всё время в регионе выздоровели от коронавируса 98 пациентов. Четыре человека с подтверждённым COVID-19 умерли.

Днём ранее в Мурманской области выявили 67 случаев коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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