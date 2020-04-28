В Мурманской области выявили 67 новых случаев коронавируса

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В Мурманской области выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«По состоянию на 23:00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции достигло 1056.

«867 — на стройплощадке в Белокаменке (+60), 189 — на остальной территории Мурманской области (+7)», — рассказали в оперштабе.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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