В Мурманской области выявили 67 новых случаев коронавируса

В Мурманской области выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«По состоянию на 23:00 27 апреля в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции достигло 1056.

«867 — на стройплощадке в Белокаменке (+60), 189 — на остальной территории Мурманской области (+7)», — рассказали в оперштабе.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН оценил ситуацию с коронавирусом в России.