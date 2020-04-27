Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«То, что мы наблюдаем уже на протяжении трёх дней, это очень здорово, но будет ли на четвёртый день другая статистика, я не могу сказать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, когда в течение 7—10 дней будет положительная и статистически подтверждённая тенденция, тогда уже можно будет утверждать, что страна прошла через пик.

«Конечно, регионы задержатся относительно Москвы, потому что и развитие там пошло позже», — уточнил Гинцбург.

Он добавил, что прогнозировать по каждому региону — это гадание, поскольку, например, плотность населения и расстояния там другие.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.

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