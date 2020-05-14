Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.

Статья была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

В ней утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не даёт покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».

В статье приводятся цифры, представленные властями, которые показывают, что от COVID-19 в России умерли 2 212 человек из 242 271 выявленных случаев, когда в Испании смертность составила около 27 тыс. человек.

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли. И сегодня Генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок», — написала в Facebook Захарова.

Он также прокомментировала публикацию Bloomberg.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.

NYT опубликовала статью, в которой со ссылкой на портал открытых данных властей Москвы говорилось, что смертность в городе в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тыс.

Подсчитанных смертей c COVID-19 в Москве на момент публикации было 642, после чего газетой был сделан вывод о «значительном занижении» статистики смертей от коронавируса.

Власти Москвы отмечали, что данные о числе умерших в городе с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.

Как заявлял главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко развитие эпидемии коронавируса в Италии позволило России подготовиться к борьбе с COVID-19.