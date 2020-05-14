Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
  • globallookpress.com

Статья была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

В ней утверждается, что Россия по распространению коронавируса «уступает лишь США», но «медицинским экспертам не даёт покоя один вопрос: «Почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?».

В статье приводятся цифры, представленные властями, которые показывают, что от COVID-19 в России умерли 2 212 человек из 242 271 выявленных случаев, когда в Испании смертность составила около 27 тыс. человек.

«То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли. И сегодня Генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: «Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок», — написала в Facebook Захарова.

Он также прокомментировала публикацию Bloomberg.

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России. 

NYT опубликовала статью, в которой со ссылкой на портал открытых данных властей Москвы говорилось, что смертность в городе в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тыс.

Подсчитанных смертей c COVID-19 в Москве на момент публикации было 642, после чего газетой был сделан вывод о «значительном занижении» статистики смертей от коронавируса.

Власти Москвы отмечали, что данные о числе умерших в городе с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны

Как заявлял главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко развитие эпидемии коронавируса в Италии позволило России подготовиться к борьбе с COVID-19. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить